❗️Следователи проверят техническое состояние автобуса и грузовика, а также установят виновника смертельной аварии под Симферополем «На месте работают опытные следователи.
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❗️Следователи проверят техническое состояние автобуса и грузовика, а также установят виновника смертельной аварии под Симферополем «На месте работают опытные следователи.