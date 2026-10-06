«В Польше — хозяин поляк, а не украинец!» — польские националисты готовят марш. Организаторы открыто заявляют, что шествие 11 ноября будет направлено исключительно против украинцев и индусов.
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