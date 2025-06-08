Орловских школьников научат обществознанию по новым правилам

С 1 сентября 2025 году орловским школьникам, родителям и учителям стоит готовиться к изменениям. Они коснутся предмета «Обществознание», который теперь будут изучать только с 8-го класса, а не с 6-го, как это было прежде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии