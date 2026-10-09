В России хотят установить минимальную скорость домашнего интернета

Минцифры готовит новые требования для операторов связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угнивенко.
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