Кому опасно худеть ?

Эндокринолог рассказал о серьезной опасности. Снижение веса может представлять собой серьезную опасность в некоторых ситуациях, таких как беременность, период лактации, а также во время обострений хронических заболеваний.
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