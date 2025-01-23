Олег Волошин: Прекращение конфликта в Украине принесет России миллиарды?

Есть еще один редко обсуждаемый момент. Прекращение войны (далеко не гарантированное в ближайшей перспективе) снимет многие экономические проблемы России: от возврата десятков тысяч мужчин на рынок труда до разблокирования полетов в Крым и другие южные регионы.