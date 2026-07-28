Производство креветок в Гондурасе снизится на 30% из-за засухи

Смертность креветок на аквафермах Гондураса составляет почти 30% из-за засухи, вызванной погодным явлением Эль Ниньо, оценку президента ассоциации малых и средних производителей аквакультуры юга страны (Apemasur) Вилмера Круза 27 июля сообщило издание Hondudiario.
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