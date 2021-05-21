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В Германии раскритиковали «антироссийский посыл» немецкого журналиста после выступления Манижи на Евровидении

В Германии раскритиковали «антироссийский посыл» немецкого журналиста после выступления Манижи на Евровидении

Читатели немецкого журнала прокомментировали статью о выступлении участницы от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021».

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