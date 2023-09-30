Турчак заявил, что необходимо поднять уровень жизни в новых регионах

Уровень жизни в новых регионах РФ нужно поднять до российских стандартов. Об этом заявил 30 сентября секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией, который в этом году отмечается впервые.