Объединение России и Батькоруссии. Вопросы к "товарищам из ЦК"

Любопытно, однакоПолитикаОбъединение России и Батькоруссии. Вопросы к "товарищам из ЦК" Паренек из Сан-Франциско. "Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег, так цена его высока!".Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииТамара ФроловаБред полныйОтветить2 час.Тамара ФроловаКомментаторы похоже не знакомы с русским языкомОтветить2 час.Лариса БачевскаяЛадно комментаторы, здесь в заголовках ошибки, а уж в текстах и подавно!Ответить1 час.
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