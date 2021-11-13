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Объединение России и Батькоруссии. Вопросы к "товарищам из ЦК"

Объединение России и Батькоруссии. Вопросы к "товарищам из ЦК"

Паренек из Сан-Франциско. "Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег, так цена его высока!".

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Комментарии
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Тамара Фролова
Бред полный
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2 час.
Тамара Фролова
Комментаторы похоже не знакомы с русским языком
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2 час.
Лариса Бачевская
Ладно комментаторы, здесь в заголовках ошибки, а уж в текстах и подавно!
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1 час.

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