Жители Марфина могут принять участие в киберспортивных соревнованиях и бильярде

В столице началась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром». В этом году масштабные состязания для работников промышленных предприятий и студентов технических вузов города пройдут с июля по сентябрь.
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