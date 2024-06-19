Обвиняемым в убийстве ополченца Моторолы вынесли приговор

Александру Погорелову, Василию Чурилову, Александру Тимошенко и Артему Ену, обвиняемым в убийстве ополченца Арсена Павлова (Моторола) и покушении на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко, вынесли приговор, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
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