Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член военного совета Запорожской обладминистрации Владимир Рогов оценил готовность российских войск в Запорожье к отражению контрнаступления ВСУ.
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