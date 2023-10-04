Базиликовый итальянский соус по ортодоксальному рецепту

Базиликовый соус «Суго» подходит как к борщу, так и зажарке или мясу. Также этот соус можно использовать для пиццы, смазывая им основу, или применять как закуску, просто намазывая на черный хлеб и наслаждаясь вкусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии