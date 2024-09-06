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Нардеп Юрченко: цена «белого билета» на Украине увеличилась в десять раз

Нардеп Юрченко: цена «белого билета» на Украине увеличилась в десять раз

Народный депутат Александр Юрченко заявил в эфире «Ранок.LIVE», что на Украине «белый билет» для отсрочки от мобилизации стоит уже 37 тысяч долларов (примерно 3,34 миллиона рублей), что почти в десять раз больше, чем ранее.

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