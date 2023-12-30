Дмитрий Медведев дал семь прогнозов на 2024-й

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал свои прогнозы на предстоящий 2024 год. Он опубликовал их в своем Telegram-канале, отметив при этом, что нет ничего более бессмысленного и безнадёжного, чем делать прогнозы.
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