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Русская весна

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Почему «Чёрные дыры» не блокируют морской коридор?

Почему «Чёрные дыры» не блокируют морской коридор?

Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

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Серж Южанин
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