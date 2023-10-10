В Израиле после атаки ХАМАС 7 октября погиб советский ученый Гредескул

После атаки ХАМАС в городе Офаким на юге Израиля погиб советский ученый Сергей Гредескул и его жена.Экс-коллега покойного ученого, академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале сообщил подробности трагедии.
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