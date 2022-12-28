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Вице-президент РФС Соловьев о переходе в Азию до 31 декабря: «Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода»

Вице-президент РФС Соловьев о переходе в Азию до 31 декабря: «Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода»

Вице-президент РФС рассказал о ситуации с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. «Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 декабря их надо уведомить.

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