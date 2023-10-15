В рацион казахстанцев, работающих на вредных производствах, добавят полифенолы

Минздрав подготовил дополнение в нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, или специализированных продуктов для диетического (лечебного и и профилактического) питания, сообщает Zakon.
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