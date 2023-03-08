Сын Сергея Пускепалиса отказался играть спектакль с Лией Ахеджаковой

Комбо из русофобок Ахеджаковой и Улицкой собирается высадиться в середине марта на Кипре. Там планируется дать спектакль по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин": он пройдёт 16, 17 марта в Лимасоле, где проживает часть переселенцев из России.