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Сын Сергея Пускепалиса отказался играть спектакль с Лией Ахеджаковой

Сын Сергея Пускепалиса отказался играть спектакль с Лией Ахеджаковой

Комбо из русофобок Ахеджаковой и Улицкой собирается высадиться в середине марта на Кипре. Там планируется дать спектакль по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин": он пройдёт 16, 17 марта в Лимасоле, где проживает часть переселенцев из России.

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