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Дорогие машины закрыли в сарае и забыли о них на 45 лет. Автомобили случайно нашел любопытный прохожий

Дорогие машины закрыли в сарае и забыли о них на 45 лет. Автомобили случайно нашел любопытный прохожий

Колин Хадсон гулял в сельской местности и нашел дорожку к старому сараю. Мужчина включил запись на телефоне и прошел к нему, постепенно понимая, что необычное помещение пытались в свое время намеренно спрятать.

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Комментарии
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А Кудасов
По слою пыли вычислить, что копилась оная мин. 45 лет? А что афтор врун явно очевидно.
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17 час.
A
Antanas
Забыть такиз шикарных машин может забыть может только последний дурак.Это просто фейк.👍👍👍👍👍.
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16 час.

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