Дорогие машины закрыли в сарае и забыли о них на 45 лет. Автомобили случайно нашел любопытный прохожий

Колин Хадсон гулял в сельской местности и нашел дорожку к старому сараю. Мужчина включил запись на телефоне и прошел к нему, постепенно понимая, что необычное помещение пытались в свое время намеренно спрятать.
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