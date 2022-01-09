Помимо Смолова и Зе Луиша, «Локо» хочет расстаться с Мурило, Рыбусом, Живоглядовым и Лисаковичем

«Локомотив» намерен избавиться от семи игроков. В соответствующий список спортивного директора московского клуба Томаса Цорна входят форварды Федор Смолов, Зе Луиш, Виталий Лисакович, защитники Мурило, Дмитрий Живоглядов, Мачей Рыбус, а также 20-летний Александр Сильянов, которому нужна игровая практика, сообщает «Матч ТВ».
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