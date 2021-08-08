Как правильно сочетать жиры и углеводы

@irinashayk Еда должна быть полноценным сочетанием макроэлементов, жиров, углеводов и белков. Такое смешанное питание наделено целым рядом преимуществ для здоровья, не говоря уже об удовольствии от приема пищи и чувства удовлетворения после.
@irinashayk Еда должна быть полноценным сочетанием макроэлементов, жиров, углеводов и белков. Такое смешанное питание наделено целым рядом преимуществ для здоровья, не говоря уже об удовольствии от приема пищи и чувства удовлетворения после.
Свежие комментарии