Harper’s Bazaar

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Уродство просто и так напоминает советское время: цыгане и южане с золотыми зубами! Мрак!Знакомьтесь: Gabb...
  • Сергей Дмитриев
    Бесконечный свиток - нарезка всего только быстротекущего личного. Побольше бы "мыслей плодовитых и гениями начатых тр...Кейт Миддлтон над...
  • Alex Немо
    Чем хуже экономическая обстановка, тем короче женские юбки. Факт отлично известный на Wall street.Этим летом носите...

Как правильно сочетать жиры и углеводы

Как правильно сочетать жиры и углеводы

@irinashayk Еда должна быть полноценным сочетанием макроэлементов, жиров, углеводов и белков. Такое смешанное питание наделено целым рядом преимуществ для здоровья, не говоря уже об удовольствии от приема пищи и чувства удовлетворения после.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх