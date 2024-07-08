Opel Astra 2010 года с пробегом 68 000 км? Такое возможно?

Обратите внимание: 4 Надёжнейших Японских внедорожника с пробегом.До 350 т.р. Артем попросил посмотреть интересный Opel Astra OPC в Самаре с заявленным пробегом 68 781 километр в максимальной комплектации.
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