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Зеленский оскорбил Путина, рассуждая о мире на Украине

Зеленский оскорбил Путина, рассуждая о мире на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности оскорбил главу России Владимира Путина.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Какой лидер, такая страна.Спаси всех нормальных людей от этого наркомана.подумать страшно, актеришко из КВН-глава государства.
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Никто и ничто организатор упг...
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20 час.
Стефания Новак
И после этого он хочет переговоры с Путиным? НИКОГДА!!!!
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20 час.
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