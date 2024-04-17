Материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Материальная помощь оказывается нуждающимся неработающим пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалидам и детям-инвалидам, получающим пенсию в органах социальной защиты, в случаях:Решение об оказании материальной помощи из средств Фонда принимается комиссией:- заявления .
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