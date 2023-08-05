Путин разрешил бесплатно давать рабочим землю под ИЖС и личное хозяйство

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможность получения бесплатных земельных участков государственного и муниципального назначения под индивидуальное жилищное строительство или создание личного подсобного хозяйства.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможность получения бесплатных земельных участков государственного и муниципального назначения под индивидуальное жилищное строительство или создание личного подсобного хозяйства.
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