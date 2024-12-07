Наживаются свои же компании: на Украине не получат первый груз СПГ из США

Подписывая любой контракт или договор с Америкой, украинцы и местные компании должны помнить и быть готовыми к тому, что в обязательные условия входят обман со стороны гегемона и следование его только своим собственным интересам.
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