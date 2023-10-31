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В сети показали, как Аска из аниме «Евангелион» могла бы выглядеть в настоящ...

В сети показали, как Аска из аниме «Евангелион» могла бы выглядеть в настоящ...

В сети показали, как Аска из аниме «Евангелион» могла бы выглядеть в настоящей жизниКитайский художник JueFei Kay20000 при помощи программы Blender создал реалистичную трёхмерную модель Аски Лэнгли Сорью, одной из главных персонажей аниме и манги «Евангелион».

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