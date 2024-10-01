Суд в Киеве обязал следствие завести дело на генерала ВСУ Юрия Содоля

Суд обязал ГБР завести дело против бывшего главнокомандующего ВСУ Содоля.Дело против бывшего командующего объединенными силами ВСУ заведут на Украине.
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