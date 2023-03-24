Военное обозрение

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Шведский парламент одобрил поставку Украине очередного пакета военной помощи, включающего танки и самоходные гаубицы

Шведский парламент одобрил поставку Украине очередного пакета военной помощи, включающего танки и самоходные гаубицы

Украинская армия в ближайшее время получит на вооружение 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer и танки Leopard 2A5 из наличия шведской армии, правительство Швеции одобрило поставку военной помощи Киеву.

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