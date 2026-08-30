Страна и люди
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Страна и люди

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Пожар в Анапе опасно приблизился к жилым домам

Пожар в Анапе опасно приблизился к жилым домам

Мощный природный пожар в Анапе угрожает жилой застройке. О том, что пламя приблизилось к домам, в своем Telegram-аккаунте сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

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