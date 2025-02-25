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EUROMORE

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Александр Сосновский: Абрамович привёз в Москву новые мирные соглашения?

Александр Сосновский: Абрамович привёз в Москву новые мирные соглашения?

Какую цену запросит Трамп? Какие мирные предложения привез Абрамович в Москву? Можно ли доверять Трампу и каковы его истинные намерения?4 Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.

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