💻⚡️Татарстанское ООО «Аэрокон», имеющее значительный опыт в создании мишенных комплексов и силовых установок для самолётных БПЛА, представило запатентованную компоновку перспективного высокоскоростного дрона-перехватчика.
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