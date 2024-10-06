MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Мартин прорвался с 11-го места на 2-е, Марк Маркес – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл гонку MotoGP в Японии. Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» прорвался с 11-й стартовой позиции на вторую и на последних кругах давил на Баньяю, однако так и не навязал серьезную борьбу конкуренту.