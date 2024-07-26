Освободив Волчье, российские войска вышли к населённым пунктам Весёлое, Ивановка и Лисичное на Покровском направлении Вооружённые силы России продолжают активное продвижение на Покровском направлении.
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Освободив Волчье, российские войска вышли к населённым пунктам Весёлое, Ивановка и Лисичное на Покровском направлении Вооружённые силы России продолжают активное продвижение на Покровском направлении.
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