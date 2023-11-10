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ВСУшник рассказал, как Россия одним манёвром сорвала план Киева

ВСУшник рассказал, как Россия одним манёвром сорвала план Киева

В начале украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили эти планы, заявил французской газете Figaro украинский штурмовик, назвавшийся Степаном.

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