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Подсчитаны потери стран ЕС из-за отсутствия российских туристов

Подсчитаны потери стран ЕС из-за отсутствия российских туристов

Стало известно, какие государства Европы сильнее всего пострадали вследствие потери туристов из России, которые перестали ездить в страны Евросоюза на фоне агрессивной русофобской политики, которая проводится их властями в течение последних лет.

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