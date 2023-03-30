Подсчитаны потери стран ЕС из-за отсутствия российских туристов

Стало известно, какие государства Европы сильнее всего пострадали вследствие потери туристов из России, которые перестали ездить в страны Евросоюза на фоне агрессивной русофобской политики, которая проводится их властями в течение последних лет.
Стало известно, какие государства Европы сильнее всего пострадали вследствие потери туристов из России, которые перестали ездить в страны Евросоюза на фоне агрессивной русофобской политики, которая проводится их властями в течение последних лет.
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