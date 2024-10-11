БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Семь нянек и безглазое дитя. Атомные игры Казахстана грозят Чернобылем 2.0

Семь нянек и безглазое дитя. Атомные игры Казахстана грозят Чернобылем 2.0

Автор: Телеканал 360 На неформальный ужин по случаю 72-летия президента России Владимира Путина его казахский коллега Касым-Жомарт Токаев не приехал.

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Комментарии
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Александр Т
Интересно а кто её (АЭС) строить будет казахи выше уровня землекопа не осилят? Неужели Гейропа или США своих рабочих привезут?
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1 д.
Дмитрий Бакланов
А может наоборот.Хочется наплевать на Штаты. но родная страна слишком зависима от них. Биолаборатории, фонды Сороса, элита уже вовсю прозападная, антирусская.
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1 д.
ТГ
Татьяна Гусева
Мог бы тогда обратиться к Путину за помощью, как этого избежать всего.
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23 час.

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