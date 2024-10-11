Семь нянек и безглазое дитя. Атомные игры Казахстана грозят Чернобылем 2.0

Александр Т Интересно а кто её (АЭС) строить будет казахи выше уровня землекопа не осилят? Неужели Гейропа или США своих рабочих привезут?

Дмитрий Бакланов А может наоборот.Хочется наплевать на Штаты. но родная страна слишком зависима от них. Биолаборатории, фонды Сороса, элита уже вовсю прозападная, антирусская.