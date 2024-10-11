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Парламентская газета

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Минфин: К 2027 году государственный долг вырастет до 18% ВВП

К 2027 году государственный долг России вырастет до 18 процентов ВВП. О таком прогнозе рассказала замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 11 октября.

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