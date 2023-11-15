В муниципалитетах Крыма пройдет сенаторский онкопатруль

Сенаторский онкопатруль пройдет в Крыму. Об этом в эфире "Вести Крым" сообщила Ольга Ковитиди-сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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