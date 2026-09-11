Уролог Вардикян заявил о бесполезности массажа при простатите

Массаж простаты не является обязательным элементом лечения или профилактики заболеваний у мужчин. Тем не менее, эта процедура до сих пор популярна в России и странах СНГ, хотя она не включена в российские клинические рекомендации и вызывает сомнения у ряда авторитетных международных медицинских организаций.
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