Уролог Вардикян заявил о бесполезности массажа при простатите

Массаж простаты не является обязательным элементом лечения или профилактики заболеваний у мужчин. Тем не менее, эта процедура до сих пор популярна в России и странах СНГ, хотя она не включена в российские клинические рекомендации и вызывает сомнения у ряда авторитетных международных медицинских организаций.