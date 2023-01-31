Кубок Германии. 1/8 финала. «Унион» против «Вольфсбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем»

«Унион» сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Кубка Германии. В среду «РБ Лейпциг» будет противостоять «Хоффенхайму», «Бавария» сыграет с «Майнцем».
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