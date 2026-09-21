Найдена пещера, возраст которой составляет сотни тысяч лет

Найдена пещера, возраст которой составляет сотни тысяч летУченые обнаружили на севере Израиля пещеру, которая была запечатана на протяжении сотен тысяч лет.
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