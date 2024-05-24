Скандал в Счетной палате: Первая судебная инстанция удовлетворила иск Мариана Лупу

Кишиневский суд сектора Центр вынес решение по делу о заявлении бывшего председателя Счетной палаты Мариана Лупу против его бывшей подчиненной Татьяны Возиян, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Noi.
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