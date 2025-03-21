Онлайн-квест ´Профессиональное погружение´.

18 марта 2025 года в Бобруйском государственном торгово- экономическом колледже в рамках реализации инновационного проекта ´Внедрение форм и методов реализации компетентностного подхода в сфере воспитания в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования´ преподавателями Ильинич И.