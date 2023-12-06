Суд отказал якутскому шаману Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

Адвокат Александра Габышева, якутского "шамана", сообщила, что Уссурийский районный суд в Приморье отклонил ходатайство о его переводе из психбольницы специального типа в психбольницу общего типа, передает РИА Новости .
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