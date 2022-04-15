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НАТО раскрыли: Альянс прослушивает сотовые телефоны граждан России

НАТО раскрыли: Альянс прослушивает сотовые телефоны граждан России

Представители НАТО регулярно прослушивают абонентов сотовой связи, а также блокирует их звонки. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

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