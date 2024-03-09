Президент Египта: на восстановление сектора Газа потребуется более $90 млрд

Восстановление сектора Газа потребует более $90 млрд, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. «Сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, погибли тысячи людей, а на восстановление сектора будет необходимо (затратить.
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